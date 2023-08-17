Саркози позвали в Крым

Бывшему президенту Франции Николя Саркози стоит приехать в Крым, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости. Так он отреагировал на слова французского политика о необходимости «нового референдума» на полуострове, несмотря на его историческую принадлежность к России и невозможность возвращения Украине.

«В новых референдумах мы не нуждаемся, и Саркози это знает не хуже других. Один уже провели — и этого достаточно. Если Саркози так озабочен судьбой российского Крыма, то пусть возглавит мониторинговую миссию и приедет на полуостров, побеседует с людьми, посмотрит, как они живут. Этого будет достаточно понимающим людям», — отметил Белик.

Он добавил, что Саркози по факту призвал Запад оставить полуостров в покое, говоря о его принадлежности к России. Белик подчеркнул, что подобные слова могут быть связаны с планами политика продолжить свою карьеру в высших эшелонах власти Франции.

16 августа Николя Саркози заявил, что полуостров Крым был и остается территорией России, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины являются иллюзией. Он выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Российской Федерацией и Европой, из-за чего ей необходимо придерживаться нейтрального статуса. Бывший французский президент считает, что Украине «не место в Европейском союзе. В ответ в Киеве его обвинили в участии в сговоре по «захвату» территорий Украины.

Ранее в США предупредили о крахе ВСУ при попытке захвата Крыма.