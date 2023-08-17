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На Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в РФ

На Украине возбудили уголовное дело против врио главы ЛНР Пасечника

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Телеграм канал «РИА Новости»

На Украине будут заочно судить врио главы ЛНР Леонида Пасечника за организацию референдума по вхождению Луганской народной республики в состав России. Об этом сообщается на сайте украинского генерального прокурора.

Отмечается, что его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории Украины, а также в участии в организации и проведении референдума.

Ранее украинский суд в заочном формате приговорил руководителя Бердянского порта в Запорожской области к 10 годам лишения свободы.

До этого стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» во время получения взятки в размере $85 тысяч. Следствие полагает, что подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины.

Также сообщалось, что СБУ задержала жительницу города Очакова Николаевской области за то, что она собирала информацию о времени и месте передвижения президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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