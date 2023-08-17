В Чехии раскритиковали беженцев призывного возраста с Украины

Бывший президент Чехии Милош Земан раскритиковал украинских молодых людей призывного возраста, бегущих с Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN Prima News.

«Давайте пожалеем беженцев и поможем им, я только за. Давайте поможем женщинам, давайте поможем детям, давайте поможем старикам. Но если на мою страну напали, и, если я здоровый и молодой человек, который может быть призван, а может, и нет, почему я не помогаю своей стране?» — сказал экс-президент.

Земан отметил, что когда ему сообщили, что 80% украинских беженцев — это женщины и дети, то он предполагал, что остальные – пожилые люди. Однако это суждение было ошибочным, подчеркнул политик.

МИД Чехии сообщил, что в течение 2022 года страна оказала помощь беженцам с Украины на общую сумму 14 млрд крон (примерно $640 млн).

«Данная сумма в 14 миллиардов крон — это расходы на обеспечение пребывания и предоставления временной охраны беженцам с Украины», — сказано в документе министерства.

Ранее экс-депутат Рады уличил Киев в планах начать призыв женщин в ВСУ.