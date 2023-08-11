Экс-депутат Рады уличил Киев в планах начать призыв женщин в ВСУ

Власти Украины собираются начать призыв женщин в армию осенью, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение вызвано серьезными потерями ВСУ.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже осенью планирует начать женский призыв в армию в связи с крайней необходимостью солдат на фронте, вследствие огромных потерь. Новую женскую военную форму уже презентовали и запустили в серийное производство. Если женщины не смогли или не успели уехать в Европу или Россию, на Украине их ждет утилизация на фронте. Вот вам и геноцид народа», — написал Кива.

Он добавил, что в Европу из Украины уехало более 4 млн беженцев, преимущественно женщин. Кива подчеркнул, что большинство из них не собираются возвращаться на свою родину.

Ранее на Украине предупредили, что мобилизация коснется каждого мужчины в стране.