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Экономист предрек мировой передел этой осенью

Экономист Хазин: этой осенью решится судьба всего мира

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Грядущей осенью произойдет глобальный передел, а октябрь станет ключевым периодом для всего мира. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил экономист Михаил Хазин. Он указал, что именно в середине осени в России должна быть публично озвучена конфигурация президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года.

В США, по его словам, с выборами также все прояснится этой осенью. Он напомнил, что несмотря на то, что голосование в Соединенных Штатах пройдет только в ноябре 2024 года, предвыборная гонка там начинается гораздо раньше. Кроме того, уже в этом году станет понятно, уйдут ли США из Европы в военно-политическом смысле, добавил эксперт.

«Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос. <...> Кто-то говорит, что США точно не будут уходить, но тогда возникает вопрос, почему Фонд Сороса на днях закрыл практически все программы по Евросоюзу», — отметил Хазин.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что США устали от «вливания» огромного количества денег в Киев.

Ранее в США увидели риск столкновения России и НАТО из-за ситуации в Черном море.

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