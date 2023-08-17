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Путин дал поручения по финансированию детских мультфильмов

Путин поручил внести поправки о полном госфинансировании мультфильмов для детей

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Студия Анимации «Петербург»

Президент России Владимир Путин дал поручение к 30 сентября внести в законодательство поправки о полном госфинансировании производства и проката анимационных фильмов для детей. Такое распоряжение глава российского государства дал по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, которые предусматривают государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества», — отмечается в перечне поручений.

Также российский лидер призвал обеспечить внесение в налоговое законодательство изменений, которые предусматривают установление налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% для организаций из России, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

В конце мая президент России Владимир Путин пообещал дополнительно поддержать российских производителей мультфильмов.

Ранее Путин утвердил празднование Дня анимации РФ — он отмечается 8 апреля.

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