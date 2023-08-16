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В США заявили об отсутствии необходимости в переброске сил на границу Литвы и Белоруссии

Белый дом: США не будут перебрасывать свои силы на границу Литвы и Белоруссии

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Американская администрация считает, что нет необходимости в переброске своих сил из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Минске... Но в связи с этим мы не будем совершать переброски [своих сил]. Если нам понадобится это сделать, то мы отнесемся к этому серьезно», — отметил Кирби.

16 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что страны Балтии вместе с Польшей обсудят полное закрытие границы с Белоруссией, речь идет о «региональном решении». По ее словам, ч28 августа запланирована встреча в Варшаве, где будет обсуждаться синхронизация их действий.

Накануне госпогранслужба Латвии сообщала о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. Отмечалось, что в связи с мобилизацией прекращена выдача отпусков пограничникам, а у уже вышедших в отпуск он досрочно прекращен.

9 августа литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс говорил, что власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией. Он добавлял, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть ж/д сообщение с Белоруссией.

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