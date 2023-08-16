Президента Абхазии прооперировали в Москве

Президенту Абхазии Аслану Бжании сделали операцию в Москве, передает РИА Новости.

Отмечается, что жизни и здоровью Бжании ничего не угрожает.

Реабилитационный период у президента продлится несколько дней, после чего Бжания продолжит свою командировку в России.

Ранее сообщалось, что Бжания проходит обследование в одной из клиник Москвы. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Как там рассказали, во время рабочей поездки в российскую столицу Бжания обратился в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья.

По предварительным данным, у абхазского лидера выявили обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет.

9 января 2020 городе в Сухуме произошли массовые беспорядки, организованные оппозицией. Протестующие требовали отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 года, после чего ЦИК назначил повторное голосование на 22 марта 2020 года. В результате на выборах победил Бжания.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.