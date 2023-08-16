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Медведев в рамках группы ВПК обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия

Медведев: оружейники показали неплохие возможности по выпуску

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Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения форума «Армия-2023» обсудил выполнение государственного оборонного заказа, в том числе выпуск эффективных систем снайперского оружия, передает РИА Новости.

Политик отметил, что оружейники продемонстрировали неплохие возможности и подчеркнул, что эти средства служат для выполнения целей специальной военной операции.

«Мы рассмотрим несколько вопросов в рамках нашей рабочей группы, в том числе вопрос обеспечения вооруженных сил снайперским оружием. То, что сделано, служит выполнению целей СВО. Эти средства применяются для уничтожения живой силы противника, для выведения из строя его техники», — сказал он.

Также на форуме «Армия-2023» Дмитрий Медведев посетил выставку трофейной западной техники, которая была захвачена в ходе специальной военной операции ВС России, и отметил пользу такой экспозиции.

Кроме того, зампредседателя Совбеза назвал наступление Вооруженных сил Украины безуспешным. Он заявил, что российские войска научились противостоять западной технике.

Ранее Медведев прокомментировал слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией.

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