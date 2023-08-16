Путин сообщил, что глава Дагестана доложил ему о взрыве в Махачкале

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил ему об инциденте со взрывом на АЗС в Махачкале. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, передает РИА Новости.

«Мне вчера руководитель республики докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, благодарю за это», — сказал он.

16 августа глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным взрыв на АЗС в Махачкале. Российский лидер поинтересовался, какая необходима помощь, и предложил воспользоваться федеральной поддержкой. Меликов отметил, что Путин тепло отозвался о Дагестане, где жители не бросают друг друга в беде.

Накануне Меликов сообщал о возбуждении уголовного дела по факту ЧП в Махачкале. Он подчеркнул, что «во главе угла стоят жадность и алчность», люди пытались нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду.

Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.