Страны Балтии и Польша обсудят закрытие границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страны Балтии вместе с Польшей обсудят полное закрытие границы с Белоруссией, речь идет о «региональном решении». Ее слова приводит портал BNS.

«Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритм, [чтобы посмотреть] как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение, если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно», — сказала глава МВД Литвы.

Она отметила, что 28 августа запланирована встреча в Варшаве, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, чтобы обсудить, как синхронизировать свои действия.

9 августа литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией. Он добавил, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Белоруссией. Абрамавичюс подчеркнул, что министры обсудят меры на случай полного закрытия своих рубежей.

Ранее стало известно, что Латвия мобилизует пограничников на границе с Белоруссией.