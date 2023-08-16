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Захарова прокомментировала непродление визы журналистке Хартог

Захарова: непродление визы Хартог не должно удивлять

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что непродление визы в РФ журналистке из Нидерландов Еве Хартог не должно удивлять из-за «травли российских журналистов в ЕС». Об этом она сообщила ТАСС.

Непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России», считает она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что одной из главных тем для европейских журналистов заслуживает стать уровень коррупции на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Также сообщалось, что экс-заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд.

По информации канала, Тимошенко обратился в Государственную пограничную службу Украины с просьбой разрешить его подчиненному выехать за пределы страны.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.

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