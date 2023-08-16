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В Госдуме заявили, что промежуточные решения по Украине не снимают вопрос безопасности РФ

Депутат Чепа заявил, что Россию не устроят промежуточные решения по Украине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россию не устроит прием Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Его слова приводит НСН.

«Вхождение Украины в НАТО не решает для нас вопрос гарантий безопасности. Позиция НАТО привела к конфликту, это вопрос политики, которую проводил Альянс. При этом какое-то сегодняшнее промежуточное решение не дает гарантий безопасности России. Нас это не устроит, надо продолжать отстаивать свою позицию», — сказал парламентарий.

Чепа подчеркнул, что ситуация с контрнаступлением для Киева провальная, и попытки переломить ситуацию со стороны НАТО не увенчались успехом. Сейчас Североатлантический альянс пытается разыграть разные варианты, отметил депутат.

Глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» идею о возможном вступлении Украины в НАТО после территориальных уступок России.

Ранее политолог оценил, откажется ли Украина от части своих территорий взамен на членство в НАТО.

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