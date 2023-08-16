Политолог оценил, откажется ли Украина от части своих территорий взамен на членство в НАТО

Украина не станет заключать мирный договор с Россией и отказываться от части своих территорий взамен на вступление в НАТО, сказал телеканалу «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, на такое соглашение не пойдет и российская сторона. Журавлев добавил, что при вступлении Украины в НАТО альянс должен будет защищать страну в соответствии с пятой статьей Вашингтонского договора. Она подразумевает, что все члены альянса «предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению».

При этом эксперт допустил, что вступление Украины в альянс возможно, если мирный договор с Россией будет заключен.

«Таким образом Украина перестанет быть страной с неурегулированными территориальными претензиями. Именно их наличие является причиной для отказа вступления Украины в НАТО. Поэтому теоретически это возможно», — пояснил Журавлев.

Накануне глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. После этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не согласится на такое предложение.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление офиса НАТО о вступлении Украины в альянс.