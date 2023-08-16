Политолог назвал последствия принятия «военных решений» США по защите украинских портов

Прямое противостояние между Россией и США может начаться в случае, если американская сторона будет принимать участие в военной защите портов Украины. Об этом газете «Взгляд» сказал политолог и экономист Иван Лизан, комментируя поиск США «военного решения» для защиты украинских судов.

«Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», — отметил политолог.

Лизан также усомнился в том, что на подобный план согласится Турция.

Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации, писала, что США рассматривают варианты «военного решения» защиты судов в рамках экспорта сельхозпродукции с Украины через дунайские порты. Источник не пояснил, о каких именно вариантах и «военных решениях» идет речь, а также какие страны привлекаются к этому. Для решения этой проблемы в настоящее время переговоры якобы идут с самой Украиной и Турцией, а также государствами региона.

Ранее стало известно, что США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна.