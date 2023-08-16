Парламент Польши разрешил проводить референдум в день выборов

Парламент Польши принял закон, позволяющий проводить референдум в день выборов. Об этом сообщает Reuters.

«Парламент Польши принял закон, разрешающий проведение общенационального референдума в день парламентских выборов, запланированных на 15 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время референдума правящая партия «Право и Справедливость» предложит полякам ответить на четыре вопроса, которые некоторые аналитики называют попыткой мобилизовать электорат перед выборами. Аналитики также называют будущие выборы самыми важными после падения коммунизма в стране в 1989 году.

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что власти Польши предложили вынести на общегосударственный референдум, который состоится во время парламентских выборов 15 октября, вопрос о сносе заграждения на польско-белорусской границе.

По словам министра, безопасности Польши якобы угрожает Россия.

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