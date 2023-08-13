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В Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам

В Единецком районе Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам

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В Единецком районе Молдавии вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в социальных сетях.

«Осквернили памятник в честь советских воинов у села Корпач Единецкого района», — написал он.

По словам Петровича, на постаменте мемориала краской оставлена оскорбительная надпись, а также символ румынской фашисткой организации «Железная гвардия».

Петрович подчеркнул, что за последние 10 лет монумент пять раз подвергался актам вандализма.

В июне в столице Молдавии Кишиневе прошел марш и митинг против отмены в стране празднования Дня Победы. В ходе мероприятий тысячи людей прошли от железнодорожного вокзала к памятнику Героям-освободителям. В мае контролирующая парламент и правительство проевропейская политическая партия «Действие и солидарность» предложила переименовать День Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, а выходной день перенести на 8 мая.

Ранее глава СК РФ Алексендр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением советского памятника в Болгарии.

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