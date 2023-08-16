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В Ереване состоится внеочередное заседание совета ЕАЭС

МИД Армении: в Ереване пройдет внеочередное заседание совета ЕАЭС

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Sergei Grits/AP

В Ереване пройдет внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что в заседании примут участие главы правительств стран — членов союза.

«Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 24 августа в Армении», — говорится в сообщении министерства.

До этого министр экономики Армении Ваган Керобян говорил, что рост товарооборота между Ереваном и Москвой к концу нынешнего года может достигнуть 60%.

Керобян отметил, Россия является основным торговым партнером Армении. При этом торговля Армении с другими странами ЕАЭС тоже возросла вдвое.

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян говорил о резком росте армянского экспорта в Россию. По его словам, поставки товаров в Россию подскочили на 187% в 2022 году.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

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