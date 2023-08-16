В Запорожской области оценили переименование улиц в городе Запорожье

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости назвал «политикой оккупантов» переименование улиц в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

15 августа секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, были переименованы в Запорожье.

Рогов заявил, что город Запорожье исторически является русским, и многие его названия связаны с Российской империей и СССР.

По его мнению, тот факт, что в городе переименовываются улицы, сносятся памятники, подтверждает, что украинские власти хотят переписать историю.

В сентябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике убрали памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».