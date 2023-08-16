Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию, агитировавшую россиян вступать в ВСУ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской организации Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» («За свободную Россию») на территории России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что участники организации агитировали россиян вступать в добровольческие батальоны украинской армии.

«Идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст», — говорится в сообщении.

В генпрокуратуре добавили, что Сергеева и Хармаст причисляют себя к «репрессированному» гражданскому обществу. Они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов и занимаются подготовкой так называемых «групп сопротивления».

До этого генпрокуратура РФ признала связанную с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей» нежелательной организацией.

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