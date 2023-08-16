Си Цзиньпин хочет модернизацию в китайском стиле

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал следовать курсу модернизации в китайском стиле. Такое мнение генсек Центрального комитета Компартии страны выразил в статье, которую разместил журнал политической теории Qiushi.

«Когда страна движется к модернизации, она должна <…> соответствовать своей собственной реальной ситуации», — уточнил китайский лидер.

Он обратил внимание, что это требование указывает путь к построению социалистической державы и возрождения китайской нации. Главной особенностью модернизации в китайском стиле, в отличие от западной модели Си Цзиньпин, назвал соблюдение интересов всего общества.

«Способствуя качественному развитию и проделывая хорошую работу по приготовлению большого «пирога», мы должны и дальше делить этот «пирог», чтобы достижения модернизации могли приносить пользу всем людям на более справедливой основе, и решительно предотвращать [имущественную] поляризацию», — пояснил председатель КНР.

В начале августа китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина. По некоторым данным, топ-менеджеры тратят до 30% своего рабочего времени на чтение книг лидера КНР, а также участие в курсах и семинарах.

Ранее стало известно, что Путин намерен посетить Китай в октябре.