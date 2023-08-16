Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленского сравнили с «жабой из грязи» после ударов России

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского жабой из грязи после ударов РФ

close
100%
President Of Ukraine/Global Look Press

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «жабой из грязи» из-за неспособности ответить на удары России. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

»Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. (Российские войска. — Прим. ред.)», — отметил Соскин.

По его словам, ВС России наступают на Купянск, Лиман и Харьков, а Зеленский ничего не может сделать. Экс-советник Кучмы уточнил, что, если лягушка находилась в грязи и «допрыгнула до президентского кресла», то от этого «она не стала <…> генеральным управителем».

Соскин подчеркнул, что украинский лидер обязан в ближайшее время дать ответ.

«Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку», — резюмировал эксперт.

Накануне представитель командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что Украинские средства ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях