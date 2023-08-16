Зеленского сравнили с «жабой из грязи» после ударов России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «жабой из грязи» из-за неспособности ответить на удары России. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

»Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. (Российские войска. — Прим. ред.)», — отметил Соскин.

По его словам, ВС России наступают на Купянск, Лиман и Харьков, а Зеленский ничего не может сделать. Экс-советник Кучмы уточнил, что, если лягушка находилась в грязи и «допрыгнула до президентского кресла», то от этого «она не стала <…> генеральным управителем».

Соскин подчеркнул, что украинский лидер обязан в ближайшее время дать ответ.

«Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку», — резюмировал эксперт.

Накануне представитель командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что Украинские средства ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».