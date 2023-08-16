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Экс-депутат парламента Финляндии рассказал, сколько страна может пробыть в НАТО

Экс-депутат Туртиайнен: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО

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Sergei Grits/AP

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что Финляндия вряд ли долго будет находиться в составе НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому что в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — поделился Туртиайнен.

Депутат считает, что вступление в НАТО принесло стране только проблемы, а обычные финны не могут выразить свое мнение из-за пропаганды. По его словам, благодаря работе пропаганды всем казалось, что вступления в альянс хочет вся страна.

До этого финский министр иностранных дел Элина Валтонен говорила, что Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на границе со страной.

По ее словам, граница Финляндии «довольно пуста» от российских солдат в связи с военными действиями на Украине.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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