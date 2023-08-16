Трамп должен добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия, где его формально арестуют

Экс-президент США Дональд Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют. Об этом со ссылкой на офис окружного шерифа сообщает телеканал CNN.

Как стало известно, все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме округа, где они пройдут формальную процедуру ареста. В тюрьме их обыщут, сфотографируют и возьмут у них отпечатки пальцев.

Телеканал отмечает, что стороны обычно заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Ранее прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо предстать перед судом не позднее 25 августа. Она отметила, что большое жюри штата Джорджия выдало ордер на арест обвиняемых. Она также намерена запросить, чтобы рассмотрение дела о предполагаемом вмешательстве Трампа и связанных с ним лиц в выборы 2020 года началось в течение шести месяцев.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.