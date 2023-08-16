Глава Нигерии Тинубу высказался о санкциях в отношении Нигера после мятежа

Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу заявил, что в организации следят за сохранением санкциий против пережившего военный переворот Нигера, передает Vanguard.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции оставались в силе, и мы следим за полнотой их реализации», — заявил политик на встрече с представителем главы Экономического союза стран Центральной Африки и президента Габона Али Бонго Ондимбом и главой МИД Габона Германом Иммонго.

Отмечается, что граница между Нигером и Нигерией содержит свыше «прорех» в виде нелегальных КПП.

15 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.