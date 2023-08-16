В Думе сообщили о прогрессе в выполнении поручений Путина

Руководитель думской рабочей группы по реализации положений посланий президента Александр Жуков рассказал, что Дума выполнила 62 из 76 пунктов или 80% плана по исполнению поручений президента, данных в ходе послания Федеральному собранию, передает «Коммерсантъ».

По словам Жукова, оставшиеся 14 пунктов будут выполнены в осеннюю сессию, причем некоторые из соответствующих инициатив еще не были переданы в Думу правительством.

«Приняты законы, касающиеся интеграции вновь вошедших территорий в правовое поле РФ, поддержки участников СВО и их семей», — рассказал Жуков.

Позднее планируется принять законопроект «О занятости населения в РФ», а также правительственный законопроект об оптимизации полномочий кабинета министров, внесенный в сентябре 2022 года.

До этого Дума приняла законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной почты.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».