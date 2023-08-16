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На выборах в РФ в сентябре 2023 года будет введена спецмаркировка для СМИ-иноагентов

«Известия»: на ближайших выборах в РФ ЦИК введет маркировку для СМИ-иноагентов

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Елена Копылова/РИА «Новости»

Во время предстоящих в сентябре 2023 года выборах журналисты, включенные в реестр иностранных агентов, впервые получат в свои аккредитационные удостоверения отметки об их статусе. Об этом, ссылаясь на информацию, полученную в ЦИК России, сообщает газета «Известия».

Сведения, полученные газетой, подтвердил член Центризбиркома Евгений Шевченко. По имеющимся данным, при подаче аккредитации на любые выборы во всех регионах в сентябре 2023 года необходимо отмечать, является ли журналист иностранным агентом. Если журналист входит в их число, то в его аккредитационной карточке, удостоверении будет отмечен его статус.

В ЦИК при этом подчеркнули, что запрета на аккредитацию на выборы для СМИ-иноагентов не имеется. Поэтому иноагенты могут свободно присутствовать на участках для голосования.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что свыше 440 тысяч жителей российских регионов, в которых пройдут выборы, подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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