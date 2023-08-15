Президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан страны. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube-канале.

«Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — «Газета.Ru») происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это [президент России Владимир] Путин», — сказал он.

Хинкл также добавил, что российский лидер в течение восьми лет пытался сделать все возможное для урегулирования кризиса на Украине дипломатическим путем.

«Путин был прав на сто процентов. <…> Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом», — подчеркнул журналист.

16 июля правозащитник Аджаму Барака назвал главную ошибку украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, президент уничтожил Украину, пойдя на поводу у стран Запада и не послушав Путина.

До этого американский политик Джеффри Янг говорил, что расформирование НАТО и вывод военного контингента США из Европы будет лучшим, что может случиться с гражданами Украины.

13 июля советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телемарафона назвал три возможных сценария исхода конфликта для Украины.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.