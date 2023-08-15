В Совфеде высмеяли слова Хиллари Клинтон об обвинениях против Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обрадовалась новым обвинениям против экс-президента Дональда Трампа, поскольку система правосудия в стране работает только против него, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что в остальных случаях она дает сбой.

«В отношении самой Хиллари система не работает. В отношении сына Байдена [Хантера] она не работает. В отношении осужденного на 20 лет полицейского, который по всем правилам задержал наркомана Джорджа Флойда, напичканного фентанилом, она не работает. В отношении BLM она не работает. В отношении серьезных подозрений и фактов махинаций на последних президентских выборах она не работает», — пояснил Пушков.

Он добавил, что на самом деле в США хорошо работает «система глубинного государства», а не правосудия. Пушков подчеркнул, что именно это обстоятельство и вызывает радость у Клинтон.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго, а также его попыткой оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».