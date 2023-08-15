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Путин проводит встречу с главой Ингушетии

Президент Путин проводит встречу с главой Ингушетии Калиматовым

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я смотрю, у вас и сельхозяйственно производство растет, и промышленное производство подросло», — сказал глава государства в начале встречи.

Также он расспросил Калиматова об обстановке в Ингушетии.

Накануне президент России провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Лихачев проинформировал Путина о реализации проектов «Росатома» за рубежом — в Белоруссии, Египте, Бангладеш.

В августе 2019 года Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Ими стали: депутат Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Ранее в Ингушетии выявили случаи лихорадки Западного Нила.

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