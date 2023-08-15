В Польше пройдет крупнейший военный парад за последнее десятилетие

В параде ко Дню Войска Польского примут участие 200 единиц военной техники, 92 самолета и 2000 военнослужащих. Среди них танки M1A1 Abrams, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, батареи Patriot. Об этом сообщает CNN.

Издание уточняет, что Польша стала одной из ведущих военных держав в Европе за последние годы, вложив миллиарды в развитие отрасли.

«Противники рассматривают эти парады как демонстрацию силы, поэтому Польша собирается ответить на них демонстрацией силы» — отмечает научный сотрудник британского аналитического центра по безопасности RUSI Эдвард Арнольд.

Кроме того, за два месяца до предстоящих выборов польское правительство стремится убедить собственный народ в приверженности безопасности, передает CNN.

Сегодня Верховный главнокомандующий вооруженными силами, президент Анджей Дуда возложит венок к памятнику Юзефу Плисудскому (польский военный и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государства — «Газета.Ru»), а затем вместе с супругой примет участие в богослужении.

В полдень глава государства вместе с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком примут участие в торжественной смене почетного караула у Могилы Неизвестного солдата в Варшаве.

Кульминацией празднования Дня Войска Польского станет военный парад.

Ранее Польша допустила участие своей армии в украинском конфликте.