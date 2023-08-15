Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон выделил по меньшей мере $5 млрд на финансирование событий на Майдане в Киеве в 2014 году.

«Там были беспорядки, это называют майданом на Украине, нам не говорят, что мы финансируем эти протесты. Газеты никогда нам не говорят. Наши власти никогда не говорят нам», — сказал политик в интервью ведущему Такеру Карлсону.

По его словам, агентство США по международному развитию (USAID), которое выступает за Центральное разведывательное управление (ЦРУ), выделило эти деньги на финансирование волнений в украинской столице.

Кеннеди также заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд причастна к смене тех политиков на Украине, которые не хотели выбирать сторону Запада.

Нуланд обсуждала с послом США в Киеве за месяц до майдановских событий возможных кандидатов на пост руководителей Украины. Этот разговор был секретным, но теперь запись можно найти в отрытом доступе, рассказал Кеннеди.

Политик добавил, что ЦРУ способствовало свержению 83 правительств разных стран в период с 1947 до 1997 годов.

В ходе этого же интервью Кеннеди заявил, что американцы создавали биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.