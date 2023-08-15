Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США заявил о причастности Вашингтона к событиям 2014 года в Киеве

Кеннеди: США выделили $5 млрд на финансирование событий 2014 года в Киеве

close
100%
Телеграм-канал «Mash»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон выделил по меньшей мере $5 млрд на финансирование событий на Майдане в Киеве в 2014 году.

«Там были беспорядки, это называют майданом на Украине, нам не говорят, что мы финансируем эти протесты. Газеты никогда нам не говорят. Наши власти никогда не говорят нам», — сказал политик в интервью ведущему Такеру Карлсону.

По его словам, агентство США по международному развитию (USAID), которое выступает за Центральное разведывательное управление (ЦРУ), выделило эти деньги на финансирование волнений в украинской столице.

Кеннеди также заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд причастна к смене тех политиков на Украине, которые не хотели выбирать сторону Запада.

Нуланд обсуждала с послом США в Киеве за месяц до майдановских событий возможных кандидатов на пост руководителей Украины. Этот разговор был секретным, но теперь запись можно найти в отрытом доступе, рассказал Кеннеди.

Политик добавил, что ЦРУ способствовало свержению 83 правительств разных стран в период с 1947 до 1997 годов.

В ходе этого же интервью Кеннеди заявил, что американцы создавали биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях