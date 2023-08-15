Посол Антонов предположил, для чего используется военная помощь США Киевом

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Украина использует военную помощь Соединенных Штатов против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — заявил Антонов.

По его мнению, своими действиями американская сторона все глубже погружается в противостояние с Российской Федерацией, а также рассчитывает на то, что конфликт с Украиной затянется надолго.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн.

Дополнительная помощь включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, противотанковые средства, оборудование разминирования.

Отмечается, что пакет дополнительной помощи поступает из денег, которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

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