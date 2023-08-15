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Из-за столкновений в Судане за последние дни около 20 тыс. человек стало беженцами

ООН сообщила о 20 тыс. человек, ставших беженцами из-за боев в Судане

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Reuters

В результате вооруженных столкновений в суданской провинции Южный Дарфур около 20 тыс. мирных жителей за последние дни вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность продолжающимися кровопролитными столкновениями. Эпицентром вооруженного противостояния в настоящее время является город Ньяла, откуда зафиксировано самое большое количество беженцев.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отметило, что оно внимательно следит за ситуацией и работает над содействием доставки гуманитарной помощи в Южный Дарфур. Однако продолжающиеся столкновения препятствуют доставке помощи в Ньялу из провинции Восточный Дарфур.

Ранее Министерство иностранных дел России проинформировало о частичной эвакуации российских дипломатов из Судана из-за боестолкновений на территории государства.

В МИД также указали, что посольство РФ в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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