Запад не смог заставить Сербию отказаться от дружественных отношений с Россией

США и Европейский союз с начала военной операции на Украине стали активно вести политику в отношении Сербии, чтобы она сокращала свои связи с Россией, но этот подход не дал результатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале говорится, что западные дипломаты стремились вывести президента Сербии Александра Вучича из орбиты его российского коллеги Владимира Путина, обещая более быстрый путь к членству в ЕС и одновременно предупреждая об изоляции. «Но по прошествии 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход был сплошным пряником, а не кнутом, и в результате он не достиг своих целей», — пишет CNN.

Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против России и продолжала следовать своим собственным интересам в регионе, отмечает телеканал. В материале также подчеркивается, что несмотря на заявленные Сербией надежды на вступление в ЕС, Вучич продолжает балансировать между Москвой и западными державами, и хотя его страна присоединилась к резолюциям ООН, осуждающим конфликт на Украине, президент Сербии не проявляет особой готовности присоединиться к западным санкциям против РФ.

По мнению экспертов, продолжение данной политики Белграда рискует оттолкнуть демократических союзников. Кроме того, у них возрастают опасения по поводу безопасности в регионе.

Ранее Вучич заявил, что ожидает перемирия между РФ и Украиной в 2024 году.

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