Премьер Латвии объявил о своей отставке

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции заявил, что покидает свой пост. Об этом сообщает RUS.LSM.LV.

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», — сказал политик журналистам.

Кариньш также заявил, что правящей партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

С отставкой премьера сменится и состав правительства.

Согласно латвийскому законодательству, кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности после отставки правительства до момента выражения сеймом (парламентом. — прим.) доверия новому кабмину, если к тому времени не будет принято другого решения.

До этого сообщалось, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку.

В июле министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что намерен покинуть свой пост этой осенью и уйти из политики.

Ранее в США предсказали создание анклава Польши и Латвии на Украине.