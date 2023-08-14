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В Финляндии не обеспокоены из-за планов РФ увеличить численность войск у границы

МИД Финляндии назвал ожидаемыми планы РФ увеличить численность войск у границы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на границе со страной. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью газета Financial Times.

«На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо», — сказала Валтонен, комментируя заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о планах по увеличению количества военных у границ после вступления Финляндии в НАТО.

По ее словам, граница Финляндии «довольно пуста» от российских солдат в связи с военными действиями на Украине. Глава МИД Финляндии утверждает, что с недавних пор РФ отвела свои войска, и если бы ее страна представляла угрозу, то этого бы не произошло.

9 августа Шойгу на заседании коллегии ведомства назвал серьезным дестабилизирующим фактором вступление Финляндии в НАТО. Он также заявил, что существует вероятность размещения в Финляндии контингента НАТО и вооружения, которое способно поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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