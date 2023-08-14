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Глава Минфина ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава Минфина ФРГ Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Global Look Press

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает ТАСС cо ссылкой на DPA.

Одновременно Линднер занимает пост одной из партий правящей коалиции ФРГ — Свободной демократической партии Германии. Это его первый визит на Украину с начала проведения специальной военной операции.

Ранее издательство Bild писало, что немецкий концерн Rheinmetall до конца года поставит Украине беспилотник LUNA NG.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок за время СВО посетила Киев дважды. 20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. 20 апреля 2023 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, также с необъявленным визитом.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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