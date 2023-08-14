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Додон прокомментировал сокращение сотрудников посольства РФ в Молдавии

Додон: власти Молдавии сократили сотрудников посольства РФ вопреки интересам народа

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Kremlin Pool/Global Look Press

Решение сократить число дипломатов в посольстве России в Молдавии было принято правящей партией страны вопреки интересам граждан, чтобы угодить Западу. Об этом заявил ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Он считает, что антироссийская политика властей Молдавии ударит по молдавским гражданам, а не по Москве. По его мнению, это грозит серьезной дестабилизацией Молдавии, где, утверждает он, по опросам население расколото примерно пополам в симпатиях между Западом и Востоком.

По его словам, в результате ответных действий РФ может пострадать агропромышленный комплекс страны, который на 70% ориентирован на рынки СНГ и, в частности, России. Он также говорит, что «некоторые российские парламентарии» уже задаются вопросом, нужно ли ограничить въезд молдавских граждан в РФ.

«Наши власти все это, похоже, не волнует — слепо выполняя указания зарубежных кураторов, они зарабатывают себе «золотой парашют» — безбедную жизнь в западных структурах, обрекая население страны, которое нагло обманули, обещая хорошие времена, ввергли в нищету и нестабильность», — сказал Додон, комментируя отъезд 45 дипломатов и сотрудников российского посольства РФ.

Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Россия использовала неуважительный подход в отношении Кишинева, что привело к сокращению российской дипмиссии в стране.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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