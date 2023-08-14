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В Совете Федерации прокомментировали слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

Сенатор Пушков назвал пустыми слова канцлера ФРГ Шольца о переговорах по Украине

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Михаил Метцель/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, назвав их «пустыми». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того. <..> Слова Шольца в пользу «дипломатических усилий» ничего не значат», — подчеркнул он.

13 августа Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению конфликта на Украине.

«Имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — заявил немецкий лидер.

11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал переговоры с Украиной бессмысленными.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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