В Совете Федерации прокомментировали слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, назвав их «пустыми». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того. <..> Слова Шольца в пользу «дипломатических усилий» ничего не значат», — подчеркнул он.

13 августа Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению конфликта на Украине.

«Имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — заявил немецкий лидер.

11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров назвал переговоры с Украиной бессмысленными.

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