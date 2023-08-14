Мятежники в Нигере согласились провести переговоры с ECOWAS

Мятежники в Нигере заявили о готовности к переговорам с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ECOWAS», — приводит телеканал заявление премьера Али Махамана Ламина Зейна.

12 августа сообщалось, что ECOWAS может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

До этого глава МИД Нигера Асуми Масуду заявлял, что возможное военное вторжение ECOWAS в страну, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне. По его словам, интервенция будет лишь операцией по спасению лидера страны.

26 июля нигерийского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.