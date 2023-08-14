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Президент Ирана поручил найти и наказать террористов, напавших на мавзолей Шах-Черах

Президент Ирана Раиси приказал найти и наказать напавших на мавзолей Шах-Черах

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Iranian Presidency/Global Look Press

Иранский президент Эбрахим Раиси распорядился привлечь к ответственности террористов, совершивших нападение на мавзолей Шах-Черах, расположенный в провинции Фарс на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

После происшедшего теракта Раиси связался с министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди и поручил тому выяснить обстоятельства происшедшего, найти преступников и привлечь их к ответственности. Президент также потребовал от губернатора провинции Фарс обеспечить необходимое лечение пострадавших.

Сразу после нападения на мавзолей Вахиди заявил о необходимости принятия мер для поддержания общественного спокойствия и порядка.

По данным иранских СМИ, двое террористов попытались проникнуть в мавзолей Шах-Черах, открыв огонь по находившимся там людям.

Ранее сообщалось, что погибли два служителя и два паломника, несколько человек получили ранения. Территория вокруг мечети оцеплена правоохранительными органами. Одного из стрелявших удалось задержать, другой — сбежал.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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