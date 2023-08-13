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В Нигере потребовали немедленного вывода французских военных

В Нигере «Движение М-62» потребовало немедленного вывода французских военных

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Afolabi Sotunde/Reuters

В Нигере «Движение М-62» потребовало немедленного и безоговорочного вывода французских войск, находящихся на территории республики. Об этом пишет «Нигерийское агентство печати».

«Движение М-62» выступило за «мобилизацию народа Нигера с тем, чтобы потребовать немедленного и безоговорочного вывода французских войск, дислоцированных в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нигер денонсировал военные соглашения с Францией, поэтому войска последней должны покинуть страну.

Ранее стало известно, что глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии. Премьер-министр Нигера Ламин Зейна Али Махаман заявил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий для нормализации ситуации.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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