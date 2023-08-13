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Экс-агент ЦРУ разоблачил опасный миф США о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: американские спецслужбы неверно оценивают политику РФ

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Larry Downing/Reuters

Центральное разведывательное управление США пребывает в заблуждении по поводу целей России на Украине. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (ЦРУ. – Прим. ред.) продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху», — уточнил он.

Джонсон также счел ошибочной политику США по ослаблению России.

Днем ранее экс-агент ЦРУ назвал преступным решение руководства Украины и президента Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии. По мнению аналитика, в начале контрнаступления у военных не было необходимого количества систем ПВО и артиллерийских установок и снарядов, что заранее обрекало контрнаступление на провал.

Также Джонсон предрек, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме.

В начале августа экс-аналитик ЦРУ предрек гибель Зеленского.

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