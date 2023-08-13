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Украинский экс-министр заявил, что напряжение между Киевом и Варшавой ведет к расколу

Экс-министр Милованов: ошибки в отношениях Киева и Варшавы грозят расколом

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Czarek Sokolowski/AP

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил газете Washingon Post, что в напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, которые приведут к расколу.

«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — заявил Милованов.

Также в публикации говорится, что напряжение в двусторонних отношениях говорит об усталости от конфликта и «расшатанных нервах».

Ранее газета The Washington Post писала, что разногласия во взглядах на вопросы истории могут привести к новым проблемам в отношениях Украины и Польши.

12 августа журналисты The Washington Post Дэвид Стерн и Лавдей Морри написали, что вопрос транзита украинского зерна, который обострил отношения Польши и Украины, показал общую усталость Варшавы от украинского кризиса.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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