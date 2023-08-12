Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время вооруженного конфликта сделала его лучшим оружием России. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — сказал он.

Риттер считает, что политика украинского лидера может привести к восстанию военных против него из-за отсутствия успехов на фронте. Кроме того, он отметил, что с ростом потерь в рядах Вооруженных сил Украины такой сценарий становится все более вероятным.

Накануне бывший американский разведчик заявлял, что украинские военные могут попытаться сместить с поста президента Владимира Зеленского из-за нехорошей ситуации на фронте.

До этого Риттер говорил, что украинская армия несет колоссальные потери в ходе контрнаступления. Он отмечал, что ВСУ безрезультатно пытаются пробить российскую линию обороны. По его мнению, главная проблема Киева заключается в отсутствии должного военного опыта.

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