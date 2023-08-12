Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США назвал лучшее оружие России на Украине

Бывший разведчик ВС США Риттер назвал Зеленского лучшим оружием Москвы

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время вооруженного конфликта сделала его лучшим оружием России. Об этом в эфире YouTube-канала George Galloway заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — сказал он.

Риттер считает, что политика украинского лидера может привести к восстанию военных против него из-за отсутствия успехов на фронте. Кроме того, он отметил, что с ростом потерь в рядах Вооруженных сил Украины такой сценарий становится все более вероятным.

Накануне бывший американский разведчик заявлял, что украинские военные могут попытаться сместить с поста президента Владимира Зеленского из-за нехорошей ситуации на фронте.

До этого Риттер говорил, что украинская армия несет колоссальные потери в ходе контрнаступления. Он отмечал, что ВСУ безрезультатно пытаются пробить российскую линию обороны. По его мнению, главная проблема Киева заключается в отсутствии должного военного опыта.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях