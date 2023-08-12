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Посол Китая заявил, что Вашингтон не хочет быстрого решения украинского конфликта

Посол КНР в ФРГ: США не заинтересованы в быстром решении конфликта на Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

США не заинтересованы в быстром урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил китайский посол в Германии Ву Кен.

Он отметил, что Пекин ведет переговоры с Вашингтоном по важным международным вопросам.

«Однако у меня сложилось впечатление, что американцы, хоть и играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не заинтересованы в быстром политическом решении. Украинский кризис не может быть разрешен без активного участия США», — сказал дипломат.

Также Ву Кен добавил, что украинский конфликт в первую очередь отражается на интересах безопасности Европы, а решающую роль в этом занимают европейские и американские представители. Без их активного участия, по словам китайского посла, кризис не сможет прекратиться, как бы «не действовал Китай».

12 августа глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что будущий политический сезон будет сложным для Киева, поскольку все больше государств призывают его к переговорам с Москвой.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер говорил, что никаких мирных переговоров с Россией по Украине сейчас не ведется. По его словам, Москва не демонстрирует интерес к таким переговорам.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем заявление Государственного департамента США о том, что Российская Федерация якобы отказалась от диалога по Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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