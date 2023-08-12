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В Совфеде ответили на слова посла Азербайджана на Украине о России

Сенатор Карасин призвал проверить слова посла Баку Мардалиева о помощи Украине

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Послу Азербайджана в Киеве Сеймуру Мардалиеву стоит быть сдержаннее в своих заявлениях о России, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что Баку остается дружественным для Москвы.

«При всем профессиональном уважении к дипломатической публичности я бы все же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», — написал Карасин.

Высказывания Мардалиева об «агрессии» России появились в украинских СМИ 11 августа. По его словам, Баку якобы поддерживает Киев и готов ему всемерно помогать. Он отмечал, что Азербайджан взят на себя политические обязательства по поддержке Украины.

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии РФ. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования», — подчеркивал Мардалиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как конфликт на Украине изменил мир.

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