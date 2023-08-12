В России утвердили порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

Кабинет министров России утвердил порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Согласно документу, отныне не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора по причине участия гражданина в спецоперации.

Как пояснили в пресс-службе правительства, данное нововведение поможет избежать снижения размера денежных выплат по временной нетрудоспособности для вернувшихся россиян.

В июне Министерства обороны, финансов и внутренних дел Российской Федерации поддержали поправки, которыми предлагается выплачивать добровольцам спецоперации и членам их семей страховые выплаты из государственного бюджета.

Позднее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о сокращении проблем с предоставлением льгот семьям участников СВО.

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