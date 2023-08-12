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В России утвердили порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

Кабмин утвердил порядок расчета больничного для вернувшихся участников СВО

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AP

Кабинет министров России утвердил порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Согласно документу, отныне не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора по причине участия гражданина в спецоперации.

Как пояснили в пресс-службе правительства, данное нововведение поможет избежать снижения размера денежных выплат по временной нетрудоспособности для вернувшихся россиян.

В июне Министерства обороны, финансов и внутренних дел Российской Федерации поддержали поправки, которыми предлагается выплачивать добровольцам спецоперации и членам их семей страховые выплаты из государственного бюджета.

Позднее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о сокращении проблем с предоставлением льгот семьям участников СВО.

Ранее в России рассчитали, как вырастут зарплаты для полных соцвзносов.

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