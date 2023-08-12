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ЭКОВАС перенесло заседание глав генштабов по Нигеру

ЭКОВАС отменило саммит глав генштабов по Нигеру

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Встреча руководителей генштабов вооруженных сил стран--участниц Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в Нигере, которая была запланирована на 12 августа, отменена. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на анонимные источники в военных кругах.

«Перенесено на неопределенный срок», — указывается в сообщении.

Согласно информации источника, отмена заседания вызвана «техническими трудностями».

В материале поясняется, что изначальная цель собрания состояла в том, чтобы проинформировать лидеров сообщества о «самых лучших вариантах» мобилизации и формировании резервных сил.

Накануне сообщалось, что руководители генштабов вооруженных сил государств ЭКОВАС намерены провести встречу в столице Ганы Аккре 12 августа с целью обсуждения дальнейшего плана действий по урегулированию ситуации в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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